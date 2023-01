Messina Denaro | parla il legale della figlia Lorenza Alagna | «Non ha mai rinnegato suo padre»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo le dichiarazioni attribuite adel boss mafioso Matteo, sul presunto rinnegamento dele sulla presunta volontà di non recarsi in carcere a colloquio da lui, la stessa donna decide ora dire tramite il suo, smentendo quanto saputo finora. «A séguito dell’arresto di Matteo, il bailamme mass mediatico innescatosi non ha risparmiato la di lui», comincia la nota dell’avvocato Franco Lo Sciuto. «Sono state diffuse attraverso i mezzi di informazione a tiratura nazionale e di divulgazione online, sin dai giorni immediatamente successivi all’arresto e con ritmo sempre più ...

Agenzia ANSA

... su La7 , il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez spiega le ragioni dietro la raccolta firme per far dimettere il ministro e ribadisce: 'All'indomani dell'arresto di Matteo, ...A pochi giorni dalle prime indiscrezioni emerse su Lorenza Alagna , figlia del boss Matteoarrestato lunedì 16 gennaio 2023, parla il legale Franco Lo Sciuto per fare chiarezza sui rapporti tra i due. Nei giorni scorsi 'Il Fatto Quotidiano', dopo aver tentato un contatto con ... Trovata l'auto di Messina Denaro, andò lui a comprarla - Cronaca Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ..."Non ho mai minimamente pensato a dimettermi". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio chiude il caso: non c'è alcuna ipotesi ...