Messina Denaro | la figlia Lorenza | Non voglio vederlo e non andrò ai colloqui

(Di sabato 21 gennaio 2023) commenta Ladi Matteonon vuole vedere suo padre. E ai parenti dice che non andrà aiin carcere per incontrarlo.Alagna , 27 anni, protetta dalla cintura ...

Corriere della Sera

Dopo l'arresto di Matteo, la realpolitik interna alla maggioranza ha prevalso: l'intervento non limiterà la possibilità di intercettare né i budget a disposizione delle Procure, ma '...Matteoe la vignetta Matteo, Missina e. Salvini, Meloni e Berlusconi. Spunta una vignetta velenosa sui social che combina l'attualità alla politica. Iscriviti alla newsletter Matteo Messina Denaro, l’ex compagna di Andrea Bonafede: «Non sapevo nulla» PALERMO - Emergono nuovi dettagli in merito alla vita da "fuggitivo" condotta da Matteo Messina Denaro. "Scrivici Pietro", era questo il nome inventato ...L’arresto e la detenzione di Matteo Messina Denaro rinfocolano il dibattito sul 41bis, il cosiddetto “carcere duro” per mafiosi e terroristi. C’è chi chiede di ammorbidirlo, ma nuovi casi di mafiosi c ...