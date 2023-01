Messina Denaro | ecco come è stato catturato | Parla il colonnello dei Ros

Agenzia ANSA

L o aveva già detto nei giorni scorsi che lei non esisteva e non voleva sapere nulla del padre , ultimo stragista catturato dal Ros a Palermo. La figlia di Matteosembra irremovibile, non torna indietro sulla sua decisione di rinnegarlo. Non vuole saperne di andare a incontrare il padre al colloquio in carcere che del resto non ha mai conosciuto. ...... evitare lo scontro tra politica e magistratura che non avrebbe ancor più senso oggi, dopo la cattura, inseguita per 30 anni, del super boss Matteo, anche grazie alle intercettazioni. ... Mafia: trovata l'auto di Messina Denaro C'è un po' di delusione, diciamo la verità, per come sta andando questa storia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. S'era esultato tanto, dopo quel blitz in clinica; s'era sperato tanto. E invece.Arrivano le prime informazioni e i primi riscontri sull’auto di Matteo Messina Denaro, ritrovata questa mattina. Nel mese di gennaio 2022, il boss di Cosa Nostra avrebbe acquistato personalmente la Gi ...