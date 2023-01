Messina Denaro | Andrea Bonafede lasciato dalla compagna | ' Non sapevo nulla | ora la nostra vita è distrutta'

RaiNews

, nel covo del boss un poster di Joker e la frase: 'Se non trovi la via d'uscita, sfonda tutto' 'Gli infermieri sono al limite delle loro forze' 'Come presidente di una folta comunità ...Poi scappa e si nasconde nell'armadio, il rifiuto della figlia Lorenza: non lo vuole vedere, non andrà ai colloqui in carcere. Trovata l'auto del boss (una Giulietta) Le indagini Dalle ... Matteo Messina Denaro: trovata l'automobile del boss vicino casa dell'autista - La diretta dal terzo covo - La diretta dal terzo covo L'auto di Matteo Messina Denaro è stata trovata oggi, è in via San giovanni a Campobello di Mazara. Si tratta di un'Alfa Romeo. Dal nostro inviato ...Una biografia del leader russo Vladimir Putin. È questa l'ultima scoperta nel covo di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, ultimo rifugio del capomafia Matteo Messina ...