Messico | mercato immobiliare dinamico e crescita degli scambi

(Di sabato 21 gennaio 2023) CITTA’ DEL– Il Gruppo Tecnocasa è presente incon 135 agenzie Tecnocasa e 23 punti vendita Kìron (mediazione creditizia) che operano sul territorio coinvolgendo circa 1.000 collaboratori. “Nel primo semestre del 2022, ilresidenziale di Città delmantiene il suo dinamismo e cresce in alcune zone – afferma Martín Álvarez, Tecnocasa – Le operazioni immobiliari gestite dal Gruppo Tecnocasa nel periodo indicato sono cresciute in media del 10% rispetto al semestre precedente. Rileviamo che il prezzo medio al metro quadrato nella prima parte del 2022 per gli immobili usati a Città delè pari a 1.319 euro, mentre quello riferito agli immobili nuovi si aggira intorno ai 1.735 euro”. “La zona della città in cui c’è maggiore interesse – prosegue Álvarez – è quella del ...

Schroders

... con due opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento deldella marijuana esportandola dall'Italia al. Ai due spacciatori si ...A guidare questa accelerazione neldei distillati ci sono brand giovani come The Lost ... Prodotto con il 100% di agave proveniente dalle soleggiate Valles Centrales di Oaxaca in, The ... Cosa c'è dietro l'ondata di ottimismo in Messico Guillermo Ochoa, storico portiere del Messico arrivato alla Salernitana nel mercato invernale, ha parlato ai microfoni di SportWeek in edicola oggi e ha rivelato i suoi idoli: "Se ne ...Il Napoli lavora in vista della sfida di sabato contro la Salernitana. Un avversario analizza il match e rivela un aneddoto di mercato. Il Napoli lavora in vista della prossima… Leggi ...