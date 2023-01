Meret | “Mia parata bella ed importante I 50 punti? Non li dobbiamo guardare”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlexha ricevuto tantissimi complimenti da Luciano Spalletti per la, a freddo, su Piatek. Unadecisiva perché avrebbe potuto riaccendere Salernitana-Napoli nel finale: “Sì è stata unama soprattuttoperchè poteva riaprire la gara e ridare entusiasmo alla Salernitana. Io cerco sempre di essere pronto e attento a ogni minimo particolare e mi aiuta molto la piena fiducia sia del mister che della squadra”. “Oggi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, non era facile scardinare una squadra così chiusa e credo che il successo dimostri una maturità raggiunta dal gruppo” commenta, che sui 50al termine del girone d’andata preferisce non esaltarsi. “Non ...