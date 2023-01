Mercato Juve | cosa succede ora con il ds Cherubini inibito?

Tuttosport

La motivazione è: le plusvalenze fittizie nei bilanci al 30.6.19, 30.7.20 e la trimestrale 2021 hanno permesso alladi ridurre le perdite e di non ricapitalizzare, e di fare il, con ...... la Juventus dovrà cercare una nuova figura dirigenziale ; l'inibizione per sedici mesi del direttore sportivo Federico Cherubini infatti rischia di complicare i piani del prossimobianconero. Calciomercato Juventus, i nomi del mercato intercettati: tutti gli obiettivi di Paratici e Cherubini Il club sarà chiamato a scegliere una nuova figura dirigenziale dopo l’inibizione per sedici mesi dell’attuale direttore sportivo ...Dal trionfo di Tirana, col gol che ha regalato alla Roma un alloro europeo che mancava da 61 anni, alla trattativa estiva con la Juve. Dai fischi in Coppa Italia contro il Genoa, meno di 10 giorni fa, ...