Meloni ricorda Willy | “Il suo esempio è sempre con noi”

(Di sabato 21 gennaio 2023) ROMA – “Avrebbe compiuto 24 anni oggiMonteiro Duarte, il giovane ucciso la notte del 6 settembre 2020 mentre tentava di difendere un suo amico. Un pensiero a tutti i cari die in particolare a Lucia, mamma forte e tenace, che da anni lotta per ricevere giustizia per suo figlio”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgiando il 21enne ucciso nel corso di un violento pestaggio a Colleferro. “Non vogliamo dimenticare il sorriso, l’altruismo e il coraggio di un ragazzo dal cuore d’oro – aggiunge – Il suo ricordo e il suorimarrannocon tutti noi”. L'articolo L'Opinionista.

