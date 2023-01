Megalopolis | Shia LaBeouf irriconoscibile | tacchi alti e gonna con spacco FOTO

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le primedal set didi Francis Ford Coppola sono iniziate a circolare e ci hanno mostrato unoLaBeaouf. Se non fosse stato specificato sarebbe stato davvero difficile associare le immagini all’attore che indossae unacon lo, su un abito da “antica romana” completamente stravolto dal make up. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Movies in context ? (@context movies) L’attore classe 1986 di Los Angeles è già stato ribattezzato dai fan come “Dea Drag” per l’outfit mostrato. L’artista infatti indossa un fluente abito bianco con unovertiginoso, in grado di far risaltare le sue gambe grazie a dei ...

Sky Tg24

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookieLaBeouf invedi anche ...LaBeouf è irriconoscibile nelle prime foto dal set Come anticipato da alcune indiscrezioni sulla trama, il richiamo a Roma e all'Impero Romano è uno dei temi fondamentali della ... Shia LaBeouf irriconoscibile sul set di Megalopolis di Francis Ford Coppola FOTO L'attore Shia LaBeouf come non l'hai mai visto: guarda le foto sul set di Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola!Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...