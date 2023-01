Megalopolis | Shia LaBeouf è una dea greca sul set del film | tacchi a spillo e spacco vertiginoso FOTO

(Di sabato 21 gennaio 2023)è una deanelledel set didi Francis Ford Coppola: un ruolo misterioso – forse da drag queen, con– nelepico che il regista sogna da anni di poter realizzare. Ultimamenteha fatto più notizia per i ruoli che ha perso che per quelli che ha ottenuto, e di recente è stato nuovamente coinvolto in una polemica per il suo presunto licenziamento daldi Olivia Wilde Don’t Worry Darling. Ma il sempre affascinantesembra essersi assicurato un ruolo importante in unmolto atteso: il misteriosoepicodel ...

LaBeouf è irriconoscibile nelle prime foto dal set Come anticipato da alcune indiscrezioni sulla trama, il richiamo a Roma e all'Impero Romano è uno dei temi fondamentali della ... Shia LaBeouf irriconoscibile sul set di Megalopolis di Francis Ford Coppola FOTO L'attore Shia LaBeouf come non l'hai mai visto: guarda le foto sul set di Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola!