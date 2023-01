Medvedev | ' Il conflitto in Ucraina è una nuova guerra patriottica'

Sky Tg24

Il guerrafondaio di Mosca ha parlato ancora. Per l'ex presidente russo Dmitryilin Ucraina è una nuova "guerra patriottica" e verrà vinta come le precedenti contro Napoleone e Hitler . Il problema è che Napoleone e Hitler avevano invaso la Russia mentre in ...... per lo più ex detenuti, con i quali cerca di imprimere una svolta alin Ucraina, senza ... Andrey, un ex comandante della milizia scappato alcuni giorni fa in Norvegia dopo aver ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: indecisione su invio tank sta uccidendo persone LIVE L'ex presidente russo Dmitry Medvedev paragona la guerra in Ucraina a quelle contro Napoleone e Hitler. Ma all'epoca la Russia era stata invasa, ora gli invasori sono loro ...'Borrell ha ricordato che il nostro Paese ha sconfitto Napoleone e Hitler. Significa che gli ucronazisti e l'Europa occidentale sono gli eredi diretti di coloro che hanno combattuto contro la Russia.