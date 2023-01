Mattia Lucarelli | il calciatore arrestato per stupro di gruppo I video sul cellulare | «Se questa chiama la polizia è la fine»

(Di sabato 21 gennaio 2023) L'accusa è terribile e, purtroppo, sempre più comune tra i giovani calciatori., 23enne in forza al Livorno (serie D) e figlio dell'ex attaccante Cristiano...

Cristiano, ex allenatore della Ternana, affida a un video su instagram il suo commento sull'arresto del figlio. Il 23enne da ieri è agli arresti domiciliari insieme a Federico Apolloni, 22 anni, i due calciatori che la sera del 26 marzo scorso vanno al Gattopardo, una vecchia chiesa milanese trasformata in tempio. Mattia Lucarelli accusato di violenza sessuale di gruppo, i video choc: «Qui parte lo stupro». Lei diceva: «Non sono un oggetto». I calciatori del Livorno Federico Apolloni e Mattia Lucarelli sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana: i due calciatori sono ai domiciliari.