Matteo Bassetti | la profezia da brividi sulla Cina | “Sarà orribile”

La7

nelle sue 'pillole quotidiane' sul Covid pubblicate su Instagram , parla della nuova variante del Covid - e sottovariante di Omicron - Kraken . 'Diventerà predominante in Italia ma non ...Invita alla prudenza anche, che all'AGI ricorda: 'In Cina fanno 35mila morti al giorno. Vuol dire che alla fine del Capodanno cinese ne avranno contati milioni, più di tutte le ... Medici aggrediti, Matteo Bassetti: "Non siamo stati capaci di costruire un percorso di dignità per medici e infermieri" Roma – Il Fascicolo Sanitario Elettronico nel Lazio, tra analisi dello stato dell’arte e iniziative future, al centro del convegno ...Nella settimana dal 13 al 19 gennaio i nuovi casi sono risultati in calo del 38,3% rispetto a 7 giorni prima (quando erano 84.076). Diminuiscono del 14,1% anche i decessi (erano 576). Sono i dati del ...