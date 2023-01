Maschere di carnevale in 5 minuti | 24 Idee + tutorial velocissimi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 21 gennaio 2023)è alle porte e non avete ancora una maschera da indossare o da fare indossare ai vostri figli? Con un pizzico di fantasia e con l’aiuto di alcuni materiali facilmente reperibili e dal basso costo, potete creare in pochissimidelle meravigliosedi. Ecco qualche idea. 1.Pagliacci Cartoncini colorati e ghirlande variopinte, per realizzare queste mascherine quello che vi servirà è solo un po’ di creatività. Fonte immagine 2.Arlecchino scomposto Adatta sia per essere utilizzata anche come decorazione per la vostra casa, questa maschera rappresenta uno dei personaggi più classici della festa di. Fonte immagine 3.Un tocco di oro Super elegante è questa maschera di Arlecchino di colore ore, decorata con delle piume nere. Fonte immagine 4.Semplici ...