Marco Bellocchio | le riprese del film su Edgardo Mortara a Bologna

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 21 gennaio 2023)è pronto a portare ilsu. Il set de La conversione sarà allestito in Piazza Maggiore per il 23 e 24 gennaio. Saranno diverse le limitazioni al traffico per gli abitanti, ma tanta anche la curiosità di questi ultimi per la presenza di un bel cast. Il regista piacentino ha deciso di sfruttare come set la bellezza della sua regione, è stata una scelta sicuramente di cuore ma anche funzionale al racconto. Dopo aver girato in diverse location in Emilia Romagna arriva dunque a. La scelta dell’ambientazione è d’epoca per questo il Comune ha già disposto la rimozione nell’area riservata dei dehors e l’obbligo di spegnere l’illuminazione la mattina del 23 dalle 4.30 in poi e la sera del 24 dalle 23. Agli esercenti della ...