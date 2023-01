(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sfidando la pioggia e il freddo oltre 250 bambiniAltehanno partecipato a Palermo allaper la, fino a raggiungere l’aula bunker del carcere Ucciardone. Una iniziativa in vista del prossimo mese di maggio quando a Petralia Sottana sarà portata una reliquia del beato padre Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia. La manifestazione si tiene cinque giorni dopo la cattura di Matteo Messina Denaro in una clinica del capoluogo siciliana. A mobilitarsi la Diocesi di Cefalù e gliParrocchia Maria Ss. Assunta di Petralia Sottana,parrocchia Maria Ss. Assunta di Sclafani Bagni eparrocchie Ss. Apostoli Pietro e Paolo e Sacra ...

Adnkronos

... transitando in piazzale Torino, ha notato un giovane a piedi, fermo in mezzo alla corsia di,... Per lui è scattato anche il ritiropatente. Nel pomeriggio dello stesso giorno, in piazzale ...Gli interventi hanno riguardato soprattutto il recupero di veicoli rimasti bloccati a causa... è stata rimessa in condizioni di riprendere la. Anche la SS 88, nel tratto del comune di ... Marcia della legalità dei bimbi degli oratori delle Madonie ROMA (ITALPRESS) – Il Pd riparte dal manifesto “Italia 2030”, un documento di 12 pagine che pone le basi politiche del nuovo partito che uscirà dal congresso dem. “E’ stato un lavoro che mi ha arricch ...CATANZARO/ Oggi, sabato 21 gennaio, in occasione della 56.ma Giornata Mondiale della Pace, l’Arcivescovo di Catanzaro, mons. Claudio Maniago, e tutta la comunità Diocesana si ritroveranno alle ore 17: ...