(Di sabato 21 gennaio 2023) TORINO - Stangata allapiù pesantemente di quanto previsto (e chiesto dal pm Chinè) con 15 - e non 9 - punti di penalizzazione. Una batosta che ha spaccato il web, dividendo tra ...

Corriere dello Sport

Tra quest'ultimi c'è anche Claudio, ex centrocampista e capitano bianconero, che sui suoi profili social ha commentato così: "Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore,...Tra quest'ultimi c'è anche Claudio, ex centrocampista e capitano bianconero, che sui suoi profili social ha commentato così: "Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore,... Marchisio infuriato: "Sulle plusvalenze colpita solo la Juventus, ma le fanno tutte le società" TORINO - Stangata alla Juventus, colpita più pesantemente di quanto previsto (e chiesto dal pm Chinè) con 15 - e non 9 - punti di penalizzazione. Una batosta che ha spaccato il web, dividendo tra chi ...