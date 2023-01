Marchetti torna in Serie A | ha firmato da svincolato | è ufficiale

(Di sabato 21 gennaio 2023) Oramai è. Non ne vuole proprio sapere di appendere i guanti al chiodo Federico, che si prepara all’ennesima avventura inA. Dopo la lunga esperienza tra le fila del Genoa, e dopo il periodo che lo ha visto a tutti gli effetti un calciatore, l’ex portiere della Lazio è ora volenteroso di abbracciare un nuovo progetto, una nuova sfida, tra le fila dello Spezia. Federicoallo Spezia: èCome riportato anche da TuttoMercatoWeb.com il contratto di Federicoè stato depositato in Lega questa mattina. Il portiere classe 1983 hafino a Giugno. Lo Spezia va così a coprire il buco lasciato dall’infortunio di ...

Federico Marchetti è un nuovo giocatore dello Spezia. Il club ligure ha depositato il contratto che lo lega al portiere fino al termine della stagione in corso. Federico Marchetti torna in campo. Dopo ...