Mara Venier ironizza sul coming out di Federico Fashion Style | ecco cosa ha scritto

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sembra che in rete non si parli d’altro o meglio delout dia Verissimo. Il noto hair staylist ha deciso di ritornare nel salotto della Toffanin per parlare della sua vita privata e diè cambiato da quando si è separato dalla ex moglie Letizia. Come ha fatto sapere L'articolo proviene da KontroKultura.

Corriere TV

La conduttrice di Domenica In commenta l'indiscrezione secondo cui l'hairstylist farà coming out oggi a ...senza filtri. Alla notizia del coming out di Federico fashion style , Ziapubblica una story che fa sorridere i fan. Riprendendo la news che vedrà l'hair stylist protagonista di ... Caso Lollobrigida, Mara Venier una furia in diretta contro la contessa Federici: «Mi fa orrore il tuo cinismo» Nella sue storie di Instagram, la conduttrice ha riportato la notizia che... proprio non si aspettava! Federico Lauri, conosciuto come Fashion Style, farà coming out a Verissimo. Ad annunciarlo Alessa ...La conduttrice di Domenica In, si è lasciata andare sui social commentando le ultime rivelazioni sul noto parrucchiere ...