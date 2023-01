Mantova | 23enne scomparsa | fermato l’ex fidanzato per omicidio e occultamento di cadavere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilnon è stato ancora trovato e sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Ma gli inquirenti sono certi che Yana Maliko, ucraina di 23 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, sia stata uccisa. I militari dell’Arma di, con quelli Castiglione delle Stiviere, hannoun moldavo di 33 anni pervolontario premeditato edi. L’uomo è ora in carcere aa disposizione della Procura che sta coordinando le indagini. L’uomo è statonella notte e portato in carcere a. Le operazioni sono iniziate nella zona di via Albana, verso la provincia di Brescia. Perlustrata la zona di Valle a Castiglione delle Stiviere. Per il momento non è ...