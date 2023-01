Maneskin a Sanremo | il baraccone genderfluid si allarga

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ucci Gucci, sento odor di molti ciucci: quelli che ancora credono isiano un gruppo di musicisti. La chiusura del cerchio l’ha tracciata Big Nose Ama, ovviamente interrompendo notiziari e programmazione nazionale: superospiti al prossimo. La faccenda era ovviamente nell’aria, s’impone la promozione della nuova ciofeca “Rush”, della quale tutti conoscono l’inconsistenza e temono emerga, critici e gossippari sono già stati debitamente foraggiati per dirne meraviglie, senonché il passaggio al Festival resta fondamentale: così come Chiara Ferragni ha bisogno di un pretesto per giustificarsi (Costanzo dixit), anche questi necessitano di un alibi, che non è il disco nuovo ma la matrice pesantemente gender oltre la quale non hanno identità. Ieri si esibiscono truccati come peripatetiche da vicolo, oggi fanno una strampalata cerimonia in cui ...