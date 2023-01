Maltempo | pericolo valanghe in montagna Esperto | “No a escursioni”

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Con l’arrivo della neve torna il, in particolare ad alta quota, dove sono fortemente sconsigliatefuori dalle piste controllate. A lanciare l’allarme è il tenente colonnello Vincenzo Romeo, capo del servizio Meteomont dei carabinieri. “Dal punto di vista turistico per l’economia montana è positivo che torni la neve ma per noi che dobbiamo monitorare la situazione tornano anche i rischi e le criticità – spiega all’Adnkronos – Stiamo monitorando l’instabilità del manto nevoso e le previsioni segnalano grandi nevicate per i prossimi giorni sull’Appennino, specie in alta quota. E’ proprio lì infatti che i pericoli sono maggiori perché la nuova neve si deposita su quella vecchia e c’è la possibilità che verifichino, anche di grandi dimensioni”. “Sconsigliamo le gite ...

Adnkronos

Neve e freddo sull'Italia. Cime delle montagne innevate dal Veneto alla Campania, dalla Calabria alla Sardegna. Imbiancato anche il Vesuvio. Permane l'allerta arancione per il maltempo in Campania, ro ...