Maltempo | P Civile nevicate | piogge e vento forte sull' Italia

(Di sabato 21 gennaio 2023) ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezione.gov.it). L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 21 ...

Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezioned'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezionenei territori ..."Siamo senza mezzi perché ogni anno a ottobre i mezzi della protezioneli portano in altri paesi - spiega Chicco Usai sindaco di Ussassai - questi giorni siamo riusciti a liberare le strade ... Maltempo: allerta arancione in Campania | Dipartimento della ... Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...SICILIA - È arrivato il gelo in Sicilia: già da qualche giorno i siciliani stanno dovendo fare i conti con un brusco abbassamento delle temperature, ...