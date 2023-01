Maltempo | ondata di gelo da nord a sud Neve in Calabria e Sicilia

Gazzetta del Sud

Una vera e propriadi gelo sta interessando la Penisola creando disagi da nord a sud. Le temperature sono scese fino a 6 - 7 gradi sotto la media del periodo. In Calabria forti nevicate sulla Sila, come in ...Si tratta del secondo cedimento in pochi mesi dopo quello avvenuto il 27 novembre scorso a causa dell'di. Ieri, però, le cause del cedimento non sono state dettate dagli agenti ... Maltempo, ondata di freddo e neve: disagi da nord a sud Calabria nella morsa del maltempo, con piogge e rovesci temporaleschi, grandine e forte vento che ha causato danni e diversi disagi. Sulle coste sono in corso imponenti mareggiate, sia sul Tirreno che ...Ciclone gelido sull'Italia centro-meridionale. Nevicate e strade interrotte in Umbria, scuole chiuse in diversi centri, dalla Basilicata al Molise. Allagamenti a Palermo, mareggiate sulla costa amalfi ...