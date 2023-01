Maltempo | neve in Molise | centinaia di automobilisti bloccati di notte | ' Per ore senza cibo e acqua' Neonato salvato dalla Croce Rossa

in Molise: centinaia di automobilisti bloccati di notte: 'Per ore senza cibo e acqua'. Neonato salvato dalla Croce Rossa La dinamica Dopo l'impatto e l'arrivo del personale medico, la ...È stata una notte da incubo quella appena trascorsa per centinaia di automobilisti rimasti bloccati a causa dele dellasulla strada tra Isernia e Campobasso all'altezza di Castelpetroso. La circolazione, mentre sulla zona nevicava abbondantemente, è rimasta paralizzata per ore, dalle 19 e fino a ...L’AQUILA – Sono iniziate alle 20 di ieri sera le operazioni del Piano neve del Comune dell’Aquila. Da quell’ora e fino alle 4 di stamani, 5 mezzi spartineve e spargisale, 10 ...Ancora danni e disagi legati al maltempo in provincia di Salerno, soprattutto nel Vallo di Diano. Questa mattina un uomo è rimasto intrappolato ...