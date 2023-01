Agenzia ANSA

Ciclone gelido sull'Italia centro - meridionale. Nevicate e strade interrotte, scuole chiuse in diversi centri. Allagamenti a Palermo, mareggiate sulla costa amalfitana, burrasche nel Catanzarese. ...È stata una notte da incubo quella appena trascorsa per centinaia di automobilisti rimasti bloccati a causa delsulla strada tra Isernia e Campobasso all'altezza di Castelpetroso. La circolazione, mentre sulla zona nevicava abbondantemente, è rimasta paralizzata per ore, dalle 19 e fino a notte fonda, ... Maltempo: Molise, notte da incubo per automobilisti bloccati - Molise Ciclone gelido sull'Italia centro-meridionale. Nevicate e strade interrotte in Umbria, scuole chiuse in diversi centri, dalla Basilicata al Molise. Allagamenti a Palermo, mareggiate sulla costa amalfi ...Il servizio autoparco della Città metropolitana di Messina ha disposto l'entrata in funzione dei mezzi spazzaneve sulle strade che ricadono nei Comuni di Cesarò, San Teodoro, Montalbano Elicona, San P ...