Maltempo | la neve imbianca il Vesuvio

Le cime delle montagne tornano a essere imbiancate. E' il caso di Napoli, dove i cittadini, al loro risveglio, hanno trovato la cima del Vesuvio innevata. (ServizioDi Catuogno) 21 gennaio 2023"Amici oggi la forte bufera che ha depositato quasi un metro die il vento non ci permettono di aprire la stazione", si legge sulla pagina Facebook "Frontignano 360". Aggiungendo che sono in ... Meteo, l'inverno fa sul serio: neve, pioggia e gelo nel weekend del 21-22 gennaio Dopo il Ciclone Thor che ha colpito duramente il Meridione nelle ultime ore con venti di tempesta e mareggiate ecco il colpo di scena: arriva la Sciabolata Artica di Attila con temperature in crollo a ...PESCARA – E’ arrivata la neve in Abruzzo e sulla costa continua a piovere incessantemente da ieri. A casa del maltempo scuole chiuse in diversi comuni della Regione. Il primo comune a emanare l’ordina ...