Maltempo | in Campania allerta meteo gialla prorogata fino a mezzanotte

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’’ è stataalle 23,59 di oggi. La Protezione Civile della Regioneha valutato il permanere di un rischio residuo che potrà causare ancora frane, colate rapide di fango, caduta massi per effetto della saturazione dei suoli e quindi anche in assenza di nuovi temporali. Si prevedono ancor precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale; neve a quote superiori ai 400-500 metri con accumuli al suolo da deboli a puntualmente moderate e gelate prevalentemente a quote collinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

