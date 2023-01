Maltempo e neve | la morsa dell' inverno imbianca le Marche

, la morsa dell'inverno imbianca le Marche . L'attesa e annunciata ondata diè arrivata. Nel video la copiosa nevicata in corso nella campagne di Caldarola ( Macerata ). Ed è ...Lacaduta nelle principali località montane fa bene sperare amanti degli sport invernali e operatori turistici di Camigliatello, Lorica e Villaggio Palumbo in vista dell'apertura degli impianti ...La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di ulteriori 24 ore. Permane infatti la criticità idrogeologica per piogge e temporali su quasi tutta la Cam ...Neve, allagamenti, frane in Campania. La Protezione civile mette in guardia sindaci e cittadini, resta alta l'allerta per altre 24 ore. Con pericoli idrogeologici, piogge e temporali ...