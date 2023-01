(Di sabato 21 gennaio 2023) La neve caduta copiosamente nel Nuorese sta creando diversinegli allevamenti situati sulle montagne. In alcune zone dell'Ogliastra, in particolare ad Arzana, diversidi bovini si ...

Agenzia ANSA

La neve caduta copiosamente nel Nuorese sta creando diversinegli allevamenti situati sulle montagne. In alcune zone dell'Ogliastra, in particolare ad Arzana, diversi allevatori di bovini si sono organizzati in piccoli gruppi per portare il foraggio ai ...... l'ultimo saluto dei fedeli a Papa Benedetto XVI - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshowSardegna sotto la neve: strade chiuse e nel Nuorese molte case senza luce "Al sesto ... Maltempo: disagi in montagna, allevatori portano foraggio - Cronaca “Esprimo piena solidarietà ai cittadini dei paesi montani del nuorese colpiti dal maltempo e costretti ad affrontare il blackout durato fino 15 ore, a causa dei cavi abbattuti sotto il peso delle copi ...Un fuoco di critiche, ovunque. A Lanciano (Ch) è l'argomento del giorno. Il Comune ha emanato e diramato l'ordinanza di chiusura delle scuole stamattina, intorno alle 9-9.15, quando gli istituti erano ...