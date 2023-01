Maltempo | difficoltà e rallentamenti sulle autostrade abruzzesi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 gennaio 2023) L'Aquila - Per le prossime 24 ore sono previsteA24 e A25 condizioni meteo avverse ed in particolare precipitazioni nevose nelle tratte comprese tra Carsoli e Teramo e tra Torano e Torre de Passeri e in corrispondenza dell'innesto A14. Anas sconsiglia gli utenti di mettersi in viaggiodue tratte autostradali, salvo per motivi di urgenza e solo dopo essersi informatieffettive situazioni metereologiche in corso ereali condizioni della circolazione in autostrada, di programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche; viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio. ...