Maltempo | Consorzio bacino Volturno | “Rilievi su 800 ettari”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “IlGenerale di Bonifica delInferiore delè in prima linea per fronteggiare l’emergenza determinata dalla piena del fiume. Le attività svolte in questi giorni sottolineano una volta di più l’essenziale ruolo svolto sul territorio dell’ente nella primaria funzione di difesa dalle acque: perché a parlare sono i fatti”. Così Francesco Todisco, commissario dell’ente di bonifica di Terra di Lavoro. Dal 17 gennaio 2023 in avanti l’ente ha gestito e sta gestendo un fenomeno di piena del fiumedi carattere eccezionale, che ha avuto il suo apice – misurato dall‘idrometro della Protezione civile a Capua – il giorno 19 gennaio alle ore 7 antimeridiane e pari a 8 metri e 23 centimetri sullo zero idrometrico. Il, ha gestito la piena ...

