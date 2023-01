Maltempo | circolazione ancora sospesa tra Romagnano e Buccino

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRestalaferroviaria tra, sulla linea Battipaglia – Potenza, interrotta dalle ore 16 di ieri per danni dovuti dalche ha causato l’erosione di parte della sede ferroviaria. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare l’infrastruttura e riattivare la, operazioni rese difficoltose dalche sta interessando l’intera zona. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con modifiche, cancellazioni e deviazione del traffico ferroviario: i treni a lunga percorrenza saranno attestati a Battipaglia e a Napoli, mentre i treni regionali nelle stazioni di Eboli e. Attivato, inoltre, un servizio di bus sostitutivi che ...

TGCOM

...la squadra che lavora alacremente e continuativamente da quando è cominciata l'ondata di, ... L'Amministrazione rammenta il divieto disu tutto il territorio comunale ai veicoli ...Le località maggiormente colpite dall'ondata disono Faeto dove la coltre bianca ha ... Al momento non si registrano disagi alla. In nottata, invece, un grosso albero si è ... Maltempo, circolazione ferroviaria interrotta a Taormina Il maltempo sta flagellando la Basilicata, nel potentino, in particolare, scuole chiuse e famiglie evacuate a causa di frane e smottamenti ...Era attesa ed è arrivata: in Puglia la neve ha imbiancato i Monti Dauni. Un'ondata di maltempo si è abbattuta dalle prime ore del mattino sul Foggiano dove la neve ...