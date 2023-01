Maltempo | allerta meteo prorogata fino alla mezzanotte di domenica

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso didi ulteriori 24 ore. Permane infatti la criticità idrogeologica per piogge e temporali su quasi tutta la Campania. Dalle 23.59 di domani,22 gennaio, resta in vigore l’Gisulle zone 1,3,5,6,8 (Piana campana, Napoli, Isole del Gofo di Napoli, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento). Sulle restanti zone (2, 4 e 7: Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro) sulle quali attualmente è in vigore la criticità Gi, d...

Fanpage.it

Leggi Anche Ischia, nuova ondata di: evacuazioni e smottamentisull'Italia:arancione in Campania, rossa per valanghe in Abruzzo I fiocchi di neve scendono anche a quote basse e ricoprono le vie dei centri abitati, non senza disagi. Tutto è ...Una vera e propria ondata di gelo sta interessando la Penisola creando disagi da nord a sud. Le temperature sono scese fino a 6 - 7 gradi sotto la media del periodo. In Calabria forti nevicate sulla ... Maltempo, allerta meteo arancione e gialla sabato 21 gennaio: le regioni a rischio Neve e freddo sull'Italia. Cime delle montagne innevate dal Veneto alla Campania, dalla Calabria alla Sardegna. Imbiancato anche il Vesuvio. Permane l'allerta arancione per il maltempo in Campania, ro ...Abruzzo. Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, “tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri”, comunica che per l’intera giornata di s ...