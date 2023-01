Magistratura | terremoto ai vertici? L' uomo FdI che può cambiare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Consiglio superiore dellaè finalmente completo: Felice Giuffrè, docente di diritto pubblico all'Università di Catania, candidato da Fratelli d'Italia, è il decimo membro “laico” dell'organo di governo delle toghe. Lo hanno eletto ieri, in seduta comune, senatori e deputati. Per il centrodestra, però, il difficile inizia adesso: nei prossimi giorni la nuova assemblea del Csm dovrà eleggere il proprio vicepresidente, ossia colui che a palazzo dei Marescialli occuperà il gradino subito sotto Sergio Mattarella. Dovrà essere scelto, così come disposto dalla Costituzione, «fra i componenti designati dal Parlamento», il che restringe la corsa a quei dieci non provenienti dalle file della. Chiunque sia il candidato del centrodestra (lo stesso Giuffrè è considerato tra i papabili), dovrà vedersela con il giurista Roberto Romboli, ...