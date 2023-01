Mafia | fatturato sottostimato da 40 miliardi E i guadagni entrano anche nel Pil italiano

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 gennaio 2023) In massima parte è gestita dalle organizzazioni mafiose e conta un volume d’affari annuo stimato in 40di euro, pari a oltre il 2 per cento del nostro Pil. Stiamo parlando dell’economia criminale riconducibile allaSpa che, a titolo puramente statistico, presenta in Italia un “giro d’affari” inferiore solo aldi Gse (Gestore dei Servizi Energetici), di Eni e di Enel. Sono dati, quelli relativi alle attività economiche criminali, che sono certamente sottostimati, in quanto non siamo in grado di dimensionarei proventi ascrivibili all’infiltrazione di queste organizzazioni malavitose nell’economia legale. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. No all’economia illegale dentro il Pil Se a parole tutti siamo contro le mafie, nelle azioni concrete non sempre è così. Infatti, è quanto meno ...