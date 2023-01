Maduro fa il santone | i pastori evangelici lo benedicono

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Brasile: uccisi due giovani indigeni Nawir Brito de Jesus, 17 anni, e Samuel Cristiano do Amor Divino, 25, del popolo indigeno Pataxó, sono stati brutalmente assassinati il 17 gennaio scorso, nel comune di Itabela, nel sud dello stato di Bahia. Il delitto è avvenuto quando i due giovani abitanti della Terra Indigena di Barra Velha si stavano recando in una fattoria in una regione contesa rivendicata dal popolo Pataxó. Secondo i testimoni, uomini su una motocicletta hanno sparato loro alla schiena. Barra Velha è il luogo di intensi conflitti con gli allevatori locali, poiché le comunità indigene rivendicano la regione come loro terra. Il capo Zeca Pataxó ha affermato che “la situazione ha certamente a che fare con il nostro processo di riconquista delle nostre terre”. Dopo gli omicidi, il Ministro dei Popoli Indigeni, Sonia Guajajara, ha dichiarato di aver chiesto al Ministero della ...