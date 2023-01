Madre e figlia trovate morte in casa | “Erano in una setta Nel loro appartamento tracce di riti satanici | magia nera e cocaina”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Candelotti, tuniche, messaggie tavole perspici. Quando il 19 gennaio la polizia è intervenuta nell’di via Giulio Salvatori, nella zona di Monte Mario a Roma, si è trovata di fronte una grande varietà di cianfrusaglie e oggetti mistici utilizzati per le sedute sataniche. In, in avanzato stato di decomposizione, il corpo mummificato di Elena Bruselles, 83 anni, e il cadavere più recente di Luana Costantini, sua, 54 anni. A chiamare la polizia è stato l’altro figlio di Bruselles, allertato dai vicini diche da giorni sentivano un odore terribile provenire dalladelle due donne. L’esame autoptico chiarirà le cause della: da un’analisi preliminare il decesso della 83enne risale ad ...

Due donne,, trovate prive di vita in una abitazione nel quartiere Primavalle a Roma. La tragica scoperta la sera del 19 gennaio in un appartamento di via Giulio Salvatori. I corpi di Elena ...