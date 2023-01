Machu Picchu chiusa all' improvviso | turisti italiani bloccati in Perù - Esteri - quotidiano net

TGCOM

Manifestanti occupano la linea ferroviaria che porta alla città perduta degli Inca. Centinaia di turisti non possono lasciare il sito ...C'è un gruppo di italiani fra i circa 300 turisti bloccati a, la città perduta degli Inca chiusa a causa dell'interruzione del trasporto ferroviario per il caos che sta investendo il Perù. Si tratta, secondo quanto si apprende, di un numero ... Perù, interrotta ferrovia Machu Picchu: bloccati turisti italiani C'è un gruppo di italiani fra i circa 300 turisti bloccati a Machu Picchu, la città perduta degli Inca chiusa a causa dell'interruzione del trasporto ferroviario per il caos ...Il tratto della linea ferroviaria di collegamento alla città perduta degli Inca di Machu Picchu, in Perù, è stato interrotto a causa dei manifestanti che hanno occupato i binari, nell’ambito delle pro ...