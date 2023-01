M3GAN | è ufficiale | il sequel del film ci sarà

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ora è, ilhorror, da poco uscito nelle sale, avrà un. Il titolo e la data di uscita sono già stati annunciati Dopo l’incredibile successo ottenuto, il mondo horror dinon si fermerà ad un singolo. La casa di produzione Blumhouse ha infatti già ufficializzato che l’inquietante bambola tornerà con un secondo capitolo. La data di uscita è stata già resa nota, assieme al titolo.: la trama del primo capitolo Il primonarrava le vicende di, un’intelligenza artificiale dalle sembianze di una bambola, costruita da una brillante robotica, di nome Gemma. L’invenzione della donna ha lo scopo di combattere la solitudine e la tristezza di alcuni bambini.infatti è in ...

Allison Williams è invece attualmente nelle sale con l'horror, successo di pubblico e di ... In occasione dell'ormai imminente annuncio, è stata resa nota la listadei 301 film idonei ...Ora, però, arriva la conferma e una datatornerà il 17 gennaio 2025 . "Abbiamo rotto una nostra regola", aveva rivelato Jason Blum a "Variety": "Ci siamo sentiti così ottimisti da ... M3GAN, ufficiale il sequel in arrivo nel 2025 Variety riporta che un sequel, provvisoriamente soprannominato M3GAN 2.0, è ufficialmente in lavorazione dai produttori ...Atomic Monster e Blumhouse nnnunciano uscita di M3gan 2 e il romanzo Hunter's Run aka Fuga impossibile George R.R. Martin arriva al cinema.