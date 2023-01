Lutto per Nina Soldano | l' attrice di Un posto al sole annuncia la morte del fratello

DiLei

... i nove giorni disuccessivi alla morte e al funerale, durante il quale sono previste ... dopo l'opportuna verifica da parte del Pontificio Consiglioi testi legislativi e della Segreteria di ...... come viene ricordato in queste ore di, Roveredo ha pubblicato diversi romanzi e racconti. ... oltre chela sua penna ispirata,la caratura morale. Il suo impegno sociale e letterario nei ... Lutto per William e Kate Middleton. Harry senza pudore Folla, fiori e applausi per le strade della Città al passaggio del feretro . Per la scomparsa della “ Bersagliera” il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Ad accogliere il feretro dopo i funerali ...È morta Daniela Gavio, 64 anni, figlia primogenita di Marcellino, fondatore con il fratello Pietro del colosso attivo nei settori autostradale, delle ...