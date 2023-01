Lotteria degli scontrini | parte la riforma con vincita immediata

(Di sabato 21 gennaio 2023) Come anticipato ampiamente nei mesi scorsi laintroduce una novità, laistantanea La lotta all’evasione fiscale è uno dei punti fermi dell’Unione europea che cerca di spingere gli Stati membri verso le iniziative normative opportune per far emergere il danaro sommerso. Infatti, l’unificazione monetaria e la distribuzione dei fondi europei pongono L'articolo proviene da Consumatore.com.

QuiFinanza

...con i Vespri e l'incanto delle offerte (tra cui un gallo e un coniglio in onore del patrono... Questi, infine, i numeri vincenti della: 237 - 546 - 1733 - 509 - 1239 - 5196 - 2120 - 2313 -...In virtù di ciò, per poter partecipare allaa premi, è necessario giocare almeno entro le ... Le modalità di riscossione dei premi dipendono dall'importostessi: vincita inferiore o ... La Lotteria degli scontrini raddoppia: arrivano l’istantanea e la differita. Tutte le novità Con il ricavato degli oltre 17 mila biglietti venduti potranno essere ospitate tutte le famiglie che saranno presenti nel mese di giugno ...La lotteria degli scontrini è pronta per una svolta che renderà tutto molto più semplice con un sistema di vincita istantaneo.