Lotta Scudetto | occhio Napoli | è l’Inter la vera rivale del 2023?

Corriere dello Sport

... per ricucire lo strappo e continuare a sperare nello, c'è bisogno di tutti. In questa ... Anche perché l'Inter è ancora in corsa in Coppa Italia e in Champions League: tra le squadre in...Si può parlare di una Juve fuori dallao c'è ancora speranza 'Se guardi la classifica, ora inizia ad essere pesante. Il Napoli è grande protagonista, sono fiduciosi e la squadra gioca ... Zambrotta sicuro: "Lotta scudetto aperta, ecco le possibili incognite" Con la spinta della vittoria in Supercoppa, i nerazzurri possono ora guardare con più ottimismo al distacco dal Napoli. Ma Inzaghi deve ritrovare chi si è perso ...Se non bastava il roboante 5-1 con cui la banda Spalletti ha liquidato la Juventus delle 8 vittorie consecutive e degli 8 clean sheet, la settimana ha dato un’altra spinta ai partenopei verso lo scude ...