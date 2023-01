Lotta greco-romana | Mirco Minguzzi sulle orme del fratello | è campione italiano negli 87 kg

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nella prima gara dell’anno per la Fijlkam, ai Campionati Italiani Assoluti 2023 di, si è imposto nella classifica a squadre il Club Atletico Faenza davanti aclub Rovereto e Portuali Ravenna. Si è lauretoche,87 chilogrammi, va alla ricerca degli stessi risultati ottenuti dalmaggiore Andrea, che a Pechino 2008 conquistò la medaglia d’oro nella stessa specialità. Nella giornata di domani nuovo appuntamento con laolimpica, sempre al PalaPellicone di Ostia (Roma), dove si contenderanno il titolo tricolore i seniores dello Stile libero, maschile e femminile. Ecco tutti i campioni che sono stati incoronati: 55 kg – Andrea ...

Fijlkam

Il quasi 59enneJourdan Serderidis (Ford Puma) ha già fatto largo nella Top 10 andando dritto ... Pierre - Louis Loubet (Ford Puma) è settimo a 40.3 econ Esapekka Lappi (Hyundai i20 N) che ...Abbiamo detto che vogliamo continuare laalla mafia. Ma poi ci si indigna perché il ... Il quale oltretutto era pure. Ps. A proposito che fine avrà fatto la tracolla che Matteo Messina ... Ecco i campioni italiani 2023 di lotta greco romana: che sfide al ... Roma, 18 gennaio 2023 – Al via i Campionati Italiani Assoluti di lotta greco romana e di lotta libera maschile e femminile al PalaPellicone di Ostia nel fine settimana, per le classi d’età Senior e U2 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...