Lotta | Campionati Italiani Assoluti 2023 | assegnati i titoli nazionali nella greco-romana ad Ostia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tante emozioni e qualche sorpresa al PalaPellicone dial termine della prima giornata deidiolimpica, che si concluderanno domani con l’assegnazione deinello stile libero maschile e femminile. Quest’oggi sono andate in scena invece le dieci categorie di peso (di cui 6 olimpiche) della. Due soli atleti sono riusciti a bissare il titolo ottenuto nel 2022, Mirco Minguzzi negli 87 kg e Danila Sotnikov nei pesi massimi (130 kg). Da segnalare la splendida finale per la medaglia d’oro nei 77 kg tra Riccardo Abbrescia e Luca Dariozzi, con quest’ultimo che si è imposto all’ultimo respiro con il punteggio conclusivo di 7-6 lanciando segnali importanti per ...

OA Sport

Nella prima gara dell'anno per la Fijlkam, aiItaliani Assoluti 2023 digreco - romana, si è imposto nella classifica a squadre il Club Atletico Faenza davanti aclub Rovereto e Portuali Ravenna. Si è laureto campione ......passare dallaper non retrocedere a quella addirittura per salire di categoria. Uno spettacolo che tutti gli appassionati sperano di vivere da gennaio fino alla conclusione deiTante emozioni e qualche sorpresa al PalaPellicone di Ostia al termine della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di lotta olimpica, che si concluderanno domani con l’assegnazione dei ...Il Verona rialza la testa dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro e supera in casa per 2-0 il Lecce che in campionato non perdeva dal ko casalingo contro la ...