Lory Del Santo sull’ex compagno Eric Clapton | “Quando l’ho conosciuto era impegnato”

(Di sabato 21 gennaio 2023) La relazione traDele il celebre chitarristaè molto nota, le dedicò anche la canzone Lady of Verona. I due si conobbero nel 1985lui era ancora sposato e dalla loro relazione nacque nel 1986 un figlio, Conor Loren, tragicamente morto a cinque anni precipitando dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo cadde nel vuoto da una porta-finestra lasciata aperta da un addetto delle pulizie. Ai tempiaveva già chiuso coned era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi, dando alla luce nel 1991 il secondo figlio Devin. Dall’unione con un uomo di cui non è mai stata rivelata l’identità,Delha avuto il figlio Loren, nato nel 1999. Ma un’altra tragedia ha ...

Tag24

Inoltre Silvia Toffanin ascolterà l'intenso racconto dell'hair stylist Federico Lauri e della vita, tra gioie e grandi dolori e diSanto . Infine, le emozioni per l'arrivo di una nuova bimba ...In studio ancheSanto per una intervista a cuore aperto tra gioie e grandi dolori della sua vita. Infine la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini : dall'incontro a Uomini e Donne ... Quanti figli ha Lory Del Santo e come sono morti Figlio suicida Donna con una bellezza più unica che rara; è letteralmente impossibile non restare incantati di fronte a Delia Duran.Quanti figli ha Lory Del Santo Loredana Del Santo, detta Lory, è un'attrice e showgirl nata a Povegliano Veronese il 28 settembre 1958.