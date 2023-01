Loro Piana SS23 | omaggio all’italianità

Eventi Valsesia

Nelladegli Ulivi Monumentali è altissima la concentrazione di ulivi monumentali con ben ... per primi, classificarono gli oli in base allecaratteristiche organolettiche. Marco Porzio ...Nelladegli Ulivi Monumentali è altissima la concentrazione di ulivi monumentali con ben ... per primi, classificarono gli oli in base allecaratteristiche organolettiche. Marco Porzio ... Loro Piana: Fluidità nelle forme, colori e paesaggi italiani per la ... I bambini prepareranno cenci e befanotti. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione ...Edison Energia e Cesab (Centro ricerche in scienze ambientali e biotecnologie) hanno presentato i risultati del progetto di ricerca “AgrigreenFondi 2022” per la sostenibilità economica, ambientale e s ...