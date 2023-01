Lodi | viaggia appeso al bus per 12 km | il video è fantozziano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un automobilista ha ripreso, in undiventato virale, untore ‘abusivo’ che aad un bus ha percorso, attaccato alla parte posteriore del mezzo, circa 12 chilometri. Il bus appartiene alla STAR Mobility, azienda del trasporto pubblico dell’area di Milano e Lombardia. La scena, ad alcuni, ha ricordato la memorabile corsa verso il pullman di Ugo Fantozzi. Secondo quanto riporta Repubblica, l’anomalo passeggero sarebbe salito alla fermata del Bennet di Pieve Fissiraga () e sceso a quella di via Cavour di Sant’Angelogiano, sulla statale 235 Orzinuovi. Alla fermata di Pieve a bordo del bus sono saliti una squadra di controllori, allertati dai conducenti della STAR Mobility che avevano segnalato che, durante la settimana, alcuni ragazzi erano saliti a bordo ...

