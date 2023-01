Liverpool Chelsea 0-0 | zona Champions più lontana

(Di sabato 21 gennaio 2023) Termina con uno 0-0 che scontenta tutti la sfida tra ildi Jurgen Klopp ed ildi Graham Potter Non si sblocca il campionato di. Le due squadre si sono affrontate ad Anfield con l’obiettivo di avvisarsi alle zone alte della classifica. La paura di perdere, staccandosi definitivamente dalla, ha però fatto un brutto scherzo a Jurgen Klopp e Graham Potter che si sono dovuti accontentare di uno scialbo 0-0. Un risultato che non fa felice nessuna delle due squadre, lontane nove lunghezze dal quarto posto occupato dal Newcastle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

