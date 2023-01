Liverpool - Chelsea 0 - 0 | gli highlights

Sport Mediaset

Gli highlights dello 0 - 0 tranella 21esima giornata di Premier League. Nel secondo tempo il debutto con i Blues di Mychajlo ...Lontane dalla zona Champions League,hanno chiuso con un triste pareggio (0 - 0) il match che le ha messe di fronte, in apertura della 21ma giornata della Premier. Un pari che non serve a nessuno: il... Premier League: niente gol ad Anfield tra Liverpool e Chelsea - Sportmediaset Murdyck accende i Blues, ma non basta. Il quarto posto si allontana per entrambe le rivali, che erano a meno dieci, ma dopo questo turno potrebbero ritrovarsi ancora più distanti ...Liverpool - Chelsea 0-0 highlights: termina con un pareggio a reti bianche la sfida di Anfield tra Reds e Blues ...